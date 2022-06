Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O 16º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (16º BPM) em Guarapuava, na região Centro-Sul do Paraná, recebe um novo nome a partir desta terça-feira (14). A unidade passará a se chamar Batalhão 3º Sargento PM Ricieri Chagas, em homenagem ao policial que morreu em abril deste ano durante os ataques criminosos no município.

Uma solenidade, que vai ser realizada nesta terça-feira, vai marcar a troca de nome no batalhão, que pertence ao 4º Comando Regional da PM e comemora 33 anos de inauguração.

“O nome do sargento Ricieri ao 16º Batalhão é um reconhecimento de toda a sociedade, do comando da Polícia Militar e do Governo do Estado pelos serviços prestados por quase 30 anos à corporação”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Ataque Um grupo criminoso causou pânico nos moradores de Guarapuava, na região Centro-Sul do Paraná, entre a noite do dia 17 de abril, um domingo, e a madrugada do dia 18. Fortemente armados, os suspeitos bloquearam acessos da cidade, incendiaram veículos em frente a sede do 16º Batalhão da Polícia Militar e tentaram assaltar uma empresa de transportes de valores.

O grupo, de aproximadamente 30 criminosos, utilizou armas de grosso calibre. Pessoas que estavam nas ruas foram feitas reféns e foram obrigadas a formar um cordão humano durante a ação dos criminosos. A quadrilha incendiou veículos em frente a sede do Batalhão da PM, para dificultar o trabalho dos agentes.

O outro policial militar baleado na ação, cabo Douglas Benato, sobreviveu ao ataque. Ele levou um tiro na perna esquerda, o que gerou uma fratura.