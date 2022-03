Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou nesta terça-feira (8) que já conversa com a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para uma eventual liberação do uso da máscara. Segundo ele, a decisão precisa ser tomada com “transparência e cautela”, uma vez que o coronavírus ainda circula pelo estado. O debate sobre a liberação ganhou força após a cidade do Rio de Janeiro e o Distrito Federal anunciarem flexibilizações.

Segundo Beto Preto, é necessário esperar até a quarta-feira da próxima semana, dia 16, para uma decisão. “Nós vamos aguardar 14 dias depois da Quarta-Feira de Cinzas. Vamos verificar com cuidado os números e, tendo um panorama sem aumento no número de casos, vamos tentar junto a Assembleia Legislativa a flexibilização, principalmente nos ambientes ao ar livre”, disse.