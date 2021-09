Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira (9/9), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou que vai conversar com caminhoneiros para “tomar uma decisão”. A categoria bloqueia 15 estradas do país, segundo o Ministério da Infraestrutura.

O próprio Bolsonaro gravou áudio, na noite dessa quarta-feira (8/9), pedindo aos caminhoneiros para liberarem as estradas do país.

“[Saindo] mais cedo hoje, eu tenho uma hora da manhã que vou estar com o tempo tomado com o pessoal dos Brics, uma hora. Então, mais cedo também, nesses dois intervalos, né, vou conversar com os caminhoneiros pra gente tomar uma decisão, tá ok?”, afirmou ele, segundo vídeo divulgado por um assessor.

