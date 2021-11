Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (11) que o governo vai prorrogar por dois anos a desoneração da folha de pagamento de 17 setores.

O governo era contrário à medida até este momento. Há um projeto que estende a desoneração até 2026 na Câmara e, por articulação de aliados do Planalto, a proposta não andava.

“Resolvemos prorrogar por mais dois anos a questão da desoneração da folha, inclusive [da] minha querida imprensa. Ninguém ficou de fora, nem vocês [jornalistas]”, disse.

“Isso tem a ver com a manutenção de emprego. Estamos numa situação de pós-pandemia”, continuou o presidente, durante cerimônia no Palácio do Planalto.

A decisão ocorre após reunião com Paulo Guedes (Economia) e Tereza Cristina (Agricultura), com a participação de representantes dos setores.

O governo alegava que não havia espaço orçamentário para a medida.

Em contrapartida à mudança de posição, o presidente pediu apoio dos setores à PEC dos Precatórios, que muda a regra de cálculo do teto de gastos e abre espaço no orçamento do ano que vem.

Aprovada na Câmara, a proposta enfrenta resistência no Senado. O governo precisa dela para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400.

A desoneração da folha de pagamentos acabaria no final deste ano. Dentre os setores beneficiados, estão comunicação, indústria têxtil, construção civil, máquinas e transporte rodoviários, entre outros.