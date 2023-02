Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A deputada estadual Cloara Pinheiro (PSD) vai comandar a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná. Ela assume a vaga deixada pela deputada Cristina Silvestri (PSDB). Já a deputada Mabel Canto (PSDB) será a primeira líder da Bancada Feminina da Assembleia, criada pela resolução 11/2022, que formalizou o grupo das parlamentares e garantiu a presença das deputadas em cargos de direção na Mesa Diretora do Legislativo. Os anúncios foram feitos na sessão plenária desta terça-feira (07) pelo presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD).

Cloara Pinheiro disse que vai continuar o trabalho desenvolvido pela Procuradoria. “É um desafio continuar o belíssimo trabalho da deputada Cristina Silvestri. Sou assistente social de profissão. Trabalhei por 16 anos com as causas femininas. Durante esses anos este foi o meu tema: a diferença e o assédio contra as mulheres. Então, quando fui convidada, soube que esta é a minha missão. Com a Procuradoria, vamos visitar todo o Paraná”, afirmou.

Já a deputada Mabel Canto lembrou que a Bancada vai garantir mais um espaço dentro da Assembleia na defesa dos direitos da mulher. “Tivemos muito trabalho para que mais mulheres ocupassem este plenário, que será um espaço de fala diário de todas as nossas deputadas. Este será um lugar para trazer as reivindicações e problemas que as mulheres passam, lutando sempre por mais direitos”, comentou Mabel Canto.