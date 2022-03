Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado estadual Mauro Rafael Moraes Silva “Mauro Moraes” (PSD) recebeu, nesta quinta-feira 24, o título de cidadão honorário de Jacarezinho. A iniciativa foi propositura, do vereador Zola (PSC), por meio do decreto legislativo 07/2019, o qual foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares da legislatura 2017-2020. Participaram da solenidade o Prefeito Marcelo Palhares (PSD) a vice-prefeita Patrícia Martoni, amigos e diversas autoridades civis e militares de todo o norte pioneiro prestigiaram a solenidade.

Aproximadamente 2 milhões foram destinados, via emenda parlamentar, a Jacarezinho como resultado do trabalho político do deputado, os quais foram destinados para melhorias de infraestrutura, aquisição de veículos, entre outros. Além, de ter contribuído para a liberação de outros recursos ao Município, como para a Reforma de 6 Unidades Básicas de Saúde no valor de R$ 900 mil, e também do Financiamento de R$ 10 milhões para pavimentação do Jardim Europa e da Rua de Acesso ao Centro de Eventos.

“Mérito a gente dá para quem tem. Um trabalho excelente como o que deputado tem feito por Jacarezinho justifica essa homenagem. Moraes tem sido um grande parceiro junto aos vereadores e ao prefeito, o empenho político do deputado para investir em infra-estrutura e em defesa dos funcionários da segurança pública, entre tantas outras lutas, mostra o grande homem que ele é, por isso não poderíamos deixar de prestar essa referência a ele”, destacou o vereador Zola.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, em seu discurso, disse que Mauro Moraes tem sido um grande parceiro do município e que sua atuação política tem sido fundamental para as inúmeras conquista de recursos que tem sido investido em diversas áreas.