As pesquisas sérias, e eu acredito nelas, não mentem: 8 em casa 10 eleitores já estão decididos em quem vão votar. O dado é fruto de uma eleição que se arrasta desde 2016, acirrada no palanque em 2018 – uma disputa que subiu ao palanque e ainda não acabou, já se vão longos anos de acirramento e polarização.

Mulheres e jovens são as meninas dos olhos, porém, veremos um votante que decidiu pleitos fora do Brasil, nos EUA, mais precisamente, no caso de Trump: o silencioso! Esse cidadão já tem a certeza da escolha, todavia, tangencia, diz votar em alguém que não seja seu verdadeiro voto ou se nega a falar. Portanto, não entra nos levantamentos. O atual mandatário sofre críticas por posicionamentos e atitude, o principal concorrente teve seríssimos entreveros judiciais. A pessoa que está silenciada teme a crítica pela decisão tomada entre os dois. Fato que comprova: quem opta pelo terceiro colocado pode mudar o voto, para terminar já a batalha, o que denota uma migração de silencioso transmutando-se no que vota para vencer: o famigerado “voto útil”.

Há pressões pela desistência de muitos concorrentes, objetivando o fim da contenda eleitoral no primeiro turno – ambos os líderes das pesquisas acreditam que podem levar no dia 02 de outubro.

O alerta deste colunista se mantém: aperte as teclas da urna por proximidade e convicção ideológica e de plano de governo.

Eleição não é campeonato para se ganhar, é escolha de presente e futuro, confiança em dias melhores, equilibrados e estáveis.

A campanha tende a se intensificar, afinal, a escolha decisiva se dá, no que diz repeito a quase metade da massa que está apta a votar, nos últimos dias de propaganda em rádio, tv e internet.

Vá às urnas com honestidade com relação aos seus critérios de vida!

Era isso!

Sorte e paz!!!

