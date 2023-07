Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 56 anos foi preso nesta quinta-feira (5) em Apucarana, no norte do Paraná (PR), suspeito de estuprar um adolescente, de 13 anos, com deficiência.

Segundo as investigações da Polícia Civil, no dia 14 de junho, o suspeito levou o menino para a sua casa e teve relações sexuais com ela. Após os abusos, o homem ameaçou o rapaz dizendo que faria mal a sua família.

O suspeito foi levado para a cadeia pública do município e deve responder por estupro de vulnerável.