O teste positivo para a Covid-19 do ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga (foto em destaque), tem repercutido na imprensa internacional.

Jornais de diversos países, como Estados Unidos, Argentina, França, Alemanha, Reino Unido e Itália, destacam a participação de Queiroga na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e relatam os encontros e lugares que o ministro brasileiro teve e passou.

A revista Forbes aponta que a situação aumentou “os temores de um possível surto mais amplo na reunião de líderes globais”.

O britânico The Guardian destaca que Queiroga se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sem máscara, na segunda-feira (20).

“Queiroga, que sentou perto de Johnson e da secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, na segunda-feira, durante reunião com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou seu teste positivo no Twitter na noite de terça-feira”, relata o The Guardian, ao citar o Metrópoles.

Boris, Truss e outros membros da delegação britânica estavam sem máscara, destacou o jornal. Bolsonaro também não usava o equipamento facial.

“Queiroga, um cardiologista de 55 anos, foi filmado apertando a mão de Johnson e dando tapinhas no braço do primeiro-ministro durante o encontro de segunda-feira na casa do consulado geral em Nova York”, detalha o jornal. “Queiroga se reuniu e apertou as mãos do primeiro-ministro britânico Boris Johnson e do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres”, complementou a agência italiana Ansa.

