Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Brasília – Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e integrante da Bancada da Segurança Pública no Congresso, o deputado Pedro Lupion tem feito a ponte entre os dois grupos, para garantir a derrubada do decreto que restringiu acesso a armas do governo Lula.

No caso do decreto das armas, é um retrocesso total. A maioria da bancada (ruralista) pensa assim, então nós nos posicionamos claramente nos PDLs para sustar alguns pontos e avançar nesse sentido”, disse Lupion em entrevista à Folha de São Paulo.

Os PDLs são Projetos de Decreto Legislativo, instrumentos para o Congresso excluir pontos de um decreto federal, ou mesmo invalida-lo completamente.

Lupion se reuniu com o deputado Marcos Pollon, do Mato Grosso do Sul, presidente do ProArmas, movimento que defende a legítima defesa do cidadão de bem. Também participou o deputado Paulo Bilynskyj, autor de um PDL para sustar todo o decreto.

9mm

Está na mira dos parlamentares o trecho do decreto que torna as armas calibre 9 mm de uso restrito. São as mais vendidas, e sua restrição representa imenso prejuízo às lojas que já fizeram seus estoques.

“Estamos falando de um setor econômico que gera milhões de empregos no país. As pessoas dependem disso, empreenderam num segmento legal que não pode simplesmente ser proibido”, afirmou Lupion.

O horário limitado de funcionamento dos clubes de tiro também é questionado, além de só poderem funcionar a 1km de escolas.

“Esse ponto da proximidade com escolas na verdade não tem resultado prático nenhum. É uma questão só para jogar para torcida e para inviabilizar, porque não é isso que gera violência ou não”, disse o líder ruralista.

Por fim, na reunião, foi sinalizada preocupação com a suspensão da caça para controle do javali, considerado uma praga por destruir plantações.