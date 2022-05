Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) classificou, na quarta-feira (18), como “matemágica” o aumento de quase 30% das tarifas de pedágio da nova concessão, antes mesmo do leilão. Uma nota técnica da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) encaminhada ao TCU (Tribunal de Contas da União) apontou a possibilidade do reajuste dos preços do pedágio elaborado pelo Governo Federal.

“É a ‘matemágica’ funcionando a favor das empreiteiras e das concessionárias de pedágio”, disse Romanelli durante a sessão desta quarta na Assembleia Legislativa do Paraná. Para o deputado, o reajuste é abusivo e está “muito acima de qualquer processo inflacionário”.

Segundo ele, há equívocos evidentes nos cálculos de projeção do tráfego que beneficiam as concessionárias de pedágio. “Estão fazendo projeções menores de tráfego para poder fazer uma matemágica que beneficia as concessionárias de pedágio com uma tarifa mais alta, em detrimento do usuário de rodovia e da economia paranaense”, considera o deputado.