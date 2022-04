Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente entre um Hyundai Santa Fé e um Nissan Versa, matou um motorista na tarde deste sábado (16), em Iguaraçu, na região noroeste do estado. De acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os veículos colidiram de frente em um trecho de pista simples.

O motorista do Versa, que não foi identificado, ficou preso entre as ferragens e não resistiu. Na Santa Fé estava um casal. O homem recusou atendimento e a mulher, que está grávida de 31 semanas, foi levada a um hospital para observação. A gestante não teve lesões, mas por prudência foi encaminhada para atendimento.

Ainda não há informações sobre a motivação do acidente, porém, o trecho onde aconteceu a colisão frontal é de pista simples. Os dois veículos ficaram com a parte dianteira totalmente destruída e o Versa foi arremessado para fora da rodovia.