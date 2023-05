Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal de idosos de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, ficou gravemente ferido após acidente frontal entre o triciclo em que estava e uma caminhonete. A batida aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (2), no quilômetro 312 da BR-277, em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas possuem 71 e 72 anos. O casal seguia sentido a Curitiba quando a batida aconteceu. O casal foi encaminhado por ambulâncias do Samu e Siate para socorro médico.

A motorista da caminhonete, de 19 anos, seguia sentido Foz do Iguaçu. Ela teve lesões leves e realizou teste de bafômetro, que apontou negativo para presença de álcool.

A PRF informou que a caminhonete Ford Ranger tem placas de Prudentópolis.

Foi necessária interdição da via sentido Curitiba temporariamente para atendimento.