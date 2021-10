Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os vereadores da Câmara Municipal de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, aprovaram, no último dia 5 de outubro, um projeto de lei que prevê a criação de um espaço específico na cidade, para os motociclistas empinarem e fazerem manobras com suas motos. A proposta segue para a sanção do prefeito.

O local a ser destinado para uso pelos pilotos foi batizado inicialmente de “Rua do Grau”, que é o nome do projeto de autoria do vereador Ricardo Teixeira (PSB), mas o texto ainda não define nenhum endereço. O documento aprovado afirma que os praticantes devem apresentar equipamentos de segurança, habilitação e estar com a documentação em dia.

Praticar manobras nas vias públicas é infração grave, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, e prevê multa e apreensão da moto. A lei, considerada polêmica, tem o objetivo de legalizar a prática e fazer com que aconteça de forma correta, com segurança e em local adequado, explica o vereador.

“O que acontece é que eles acabam fazendo na rua. O objetivo da lei é tirar as pessoas do local errado, da via pública, de ficar acelerando e empinando motos em locais que colocam todos em risco, e fazer em segurança” disse Teixeira, em entrevista para a Banda B na manhã desta terça-feira (12).

O vereador contou que recebeu apoio da Federação Paranaense de Wheeling (FPW) pelo projeto. Wheeling é a prática de fazer manobras com as motocicletas. A rua ou espaço destinado aos motociclistas em Araucária, caso a lei seja sancionada, deverá ser definido pela prefeitura da cidade, em conjunto com o vereador e a FPW, segundo Teixeira.