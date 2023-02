Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os deputados estaduais paranaenses analisam na sessão plenária de segunda-feira (27) uma proposta que institui no Paraná a Campanha Visão Zero. Inspirada em um modelo sueco, a proposta tem o objetivo de zerar o número de mortes e feridos graves no trânsito, sendo a preservação da vida a principal prioridade da campanha. O projeto de lei 86/2022 , que tramita na forma de um substitutivo geral da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), será debatido em primeira discussão. O texto é de autoria dos deputados Goura (PDT), Requião Filho (PT), Professor Lemos (PT), Arilson Chiorato (PT), Luciana Rafagnin (PT), Mabel Canto (PSDB), Cristina Silvestri (PSDB), e dos ex-deputados Nelson Luersen (União) e Reichembach (PSD). A sessão tem início às 14h30.

Com a proposta, os deputados querem reduzir ao máximo as mortes evitáveis no trânsito, garantindo segurança às pessoas em seus deslocamentos. A proposição também quer criar o desenvolvimento de um sistema viário sustentável, com equidade no uso dos espaços públicos de circulação, vias e logradouros, além de permitir a acessibilidade universal. A medida é baseada em um projeto sueco criado de 1997 que considera as mortes prematuras no trânsito inaceitáveis. A iniciativa conseguiu transformar o trânsito no país em um dos mais seguros do mundo e serviu de exemplo para diversos outros.

Para a execução da medida, o Poder Público poderá adotar campanhas permanentes de educação no trânsito; monitorar e identificar o perfil de circulação e acidentes; capacitar gestores públicos e de profissionais; fomentar o treinamento específico para condutores de veículos do transporte público de passageiros; incentivar à ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação voltada às boas práticas de planejamento viário; e formular cronogramas de curto, médio e longo prazo para a implantação gradual de projetos alinhados com a campanha “Visão Zero”.

Prêmio

Os parlamentares também apreciam a proposta que trata da criação do Prêmio Meninas Olímpicas, conferido pela Assembleia Legislativa do Paraná. O objetivo do projeto de resolução 13/2021 , que será debatido em segunda discussão, é fomentar a participação de meninas em Olimpíadas de Conhecimento. O projeto é assinado pela deputada Cristina Silvestri (PSDB) e pelos deputados Ademar Traiano (PSD), Luiz Claudio Romanelli (PSD) e Tercílio Turini (PSD).

A premiação será conferida em três níveis para garotas do sexto e sétimo ano do ensino fundamental (nível 1); do oitavo e nono ano (nível 2) e do ensino médio (nível 3). O Prêmio Meninas Olímpicas consistirá na entrega de um diploma a duas meninas em cada nível, contendo o brasão da Assembleia Legislativa e o símbolo da Procuradoria da Mulher desta Casa, acrescido do nome da estudante e da categoria do prêmio. A solenidade de premiação será realizada anualmente em data próxima ao Dia Internacional da Mulher.

Em segunda discussão, os parlamentares apreciam ainda o projeto de lei 646/2021 , de autoria do deputado Hussein Bakri (PSD), que denomina João Maria Nascimento o viaduto localizado na BR-373 (Avenida Souza Naves), no Município de Ponta Grossa.

Grande experiente

Durante o grande expediente da sessão plenária, a Assembleia presta homenagem a pessoas que contribuem com a conscientização sobre doenças raras no Estado. A solenidade proposta pela segunda secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), é alusiva ao Dia Estadual de Conscientização das Doenças Raras. Durante a cerimônia, serão outorgadas a menções honrosas aos homenageados. A coordenadora do Ambulatório de Doenças Raras do Hospital Pequeno Príncipe, Mara Lucia Schmitz dos Santos, fará uso da palavra. (ler mais)

A sessão plenária da Assembleia começa às 14h30. O debate pode ser acompanhado pela TV Assembleia por meio do canal 10.2, em TV aberta, e do canal 16, da Claro/NET. O conteúdo também pode ser acessado pelo canal do Youtube do Legislativo: https://www.youtube.com/user/TVSinalAssembleiaPR