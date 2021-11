Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina recebeu nesta terça-feira (23) cinco motos novas para o atendimento à população. As motocicletas fazem parte da renovação da frota no Paraná e já começaram a ser usadas pelos policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).

Na apresentação dos novos veículos realizada na praça Frei Cristóvão do Capinzal, o capitão Marciano Corsini, comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, salientou a importância das novas motos no trabalho de policiamento da cidade. “As motos darão agilidade no combate à criminalidade, apreensão de drogas, apreensão de armas de fogo ilegais, mandados de prisão e também fiscalizando o trânsito”, explicou.

Os policiais que irão trabalhar com as motocicletas passaram por capacitação para pilotagem dos veículos, além de também receberem capacetes, EPIs e rádios comunicadores.

O vice-prefeito Francisco Monteiro, o Chico da Aramon, esteve presente e enalteceu a importância dos veículos. “São cinco novos equipamentos de trabalho e também cinco profissionais capacitados para atuar em benefício da nossa cidade. Investimentos como estes só contribuem para o melhor trabalho da polícia e segurança da nossa população”, pondera.

As novas motos são da marca BMW e têm potência de 850 cilindradas. Os recursos para compra são de emendas parlamentares federais e fazem parte do planejamento da secretaria estadual de Segurança Pública, que distribuiu mais de 150 motocicletas em todo estado.