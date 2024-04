Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de aparelhos contrabandeados, em Cascavel, na região oeste do Paraná. Estima-se que a PRF tenha apreendido dez mil celulares, que renderiam cerca de R$ 8 milhões aos criminosos.

De acordo com a PRF, os aparelhos estavam sendo transportados em um caminhão-baú com placas de Foz do Iguaçu. Dentro do veículo, havia cerca de 100 caixas com produtos escondidos entre bobinas de tecido TNT. Os policiais precisaram tirar grande parte das 20 mil bobinas para chegar até os produtos.

O motorista do caminhão, de 51 anos, e sua esposa, 47, foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Federal. Em princípio, eles iriam de Foz do Iguaçu para Curitiba.

A PRF encaminhou os dez mil celulares apreendidos para a Receita Federal, onde será feita a contabilização exata da quantidade apreendida.

Veja o vídeo em que a PRF apreende dez mil celulares contrabandeados:

https://www.instagram.com/reel/C5Y7fxnORGW/?igsh=MWIxd3Z2NjYwNTIwdQ==