A deputada estadual Cristina Silvestri (PSDB), procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa do Paraná, assinou um protocolo de intenções para a celebração do Pacto Nacional pelos Direitos das Mulheres. O compromisso foi firmado na última quarta-feira (7), durante o III Encontro Nacional de Procuradorias da Mulher, em Brasília.

O documento tem como objetivo construir um esforço conjunto entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além da sociedade civil organizada e entidades parceiras, para avançar no alcance efetivo dos direitos femininos. “O Pacto reúne dez áreas que precisam ser trabalhadas para diminuir as desigualdades entre homens e mulheres, especialmente as violências sofridas por mulheres e meninas”, explica a deputada Cristina.

Os eixos temáticos são: 1) Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica, 2) Economia do cuidado, 3) Acesso ao bem-estar e à saúde, 4) Enfrentamento a todas as formas de violência, 5) Participação igualitária nos espaços de poder e decisão, 6) Acesso democrático à cultura, ao esporte, ao lazer e à comunicação, 7) Planejamento urbano, 8) Inclusão e segurança digital, 9) Meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e 10) Educação para a igualdade.