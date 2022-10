Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Referência da ‘República de Curitiba’, Sergio Moro (União) foi eleito senador pelo Paraná. Contrariando pesquisas, a disputa contra Alvaro Dias (Podemos) não foi tão apertada e a diferença foi superior a 10%. O candidato apoiado por Ratinho Junior (PSD) e Jair Bolsonaro (PL), Paulo Martins (PL), terminou a disputa em 2°.

Moro votou pela manhã no Clube Duque de Caxias, no bairro Bacacheri, e demontrou confiança. Ele promete uma posição de independência em Brasília. “Sigo uma linha histórica, de combate à corrupção e defesa da segurança pública, mas também tratando de outros temas de interesse da população”, disse.

Natural de Maringá, no Norte do Paraná, Sergio Moro ganhou notoriedade na Operação Lava Jato, colocando diversos políticos importantes na prisão, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2019, ele deixou a Justiça Federal e passou a integrar o governo de Jair Bolsonaro, no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No início do ano, Moro causou polêmica ao tentar transferir o domicílio eleitoral para o estado de São Paulo. A ação, porém, foi negada pela Justiça.

Deputado mais votado

Outro nome reconhecido pela Operação Lava Jato, o ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos) foi eleito o deputado federal mais votado do Paraná. Ele fez mais de 300 mil votos.