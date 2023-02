Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Ribeirão Claro comemora mais uma conquista para o Município: a conclusão das obras de pavimentação com blocos de concreto inter travados no Distrito Industrial.

A última fase, consistia no pavimento da via pública de acesso à reciclagem e barracões. A empresa licitada para a realização dos serviços já finalizou inclusive a colocação de meio fio.

Ao todo foram investidos mais de R$ 840 mil, que tem promovido mais infraestrutura para as empresas e mais qualidade na trafegabilidade dos veículos pesados, melhorando as condições de trabalho nos empreendimentos.

Com mais infraestrutura, Ribeirão Claro busca também a geração de mais empregos e renda para a economia local.

A escolha da pavimentação com os blocos de concreto foi em virtude de o piso promover mais resistência e distribuição do peso facilitando as condições de trafegabilidade. Além disso, o material é totalmente permeável, o que possibilita um escoamento de água mais rápido da chuva para o solo.

O prefeito, João Carlos Bonato, esteve acompanhando as obras desde o início e destaca que a conquista finalmente é mais um uma solução promovida pelo Governo Municipal.

“Conseguimos negociar 19 dos 22 lotes no Distrito Industrial e agora pavimentamos todas as vias. Esse é mais um compromisso que foi firmado durante o pleito eleitoral e estamos prontamente cumprindo. Os blocos dispõem de diversas vantagens por evitar chances uma aquaplanagem de carros, e é capaz de refletir luz, o que ajuda na economia de energia elétrica da iluminação pública. Eu e a vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini vamos continuar lutando por mais melhorias”, detalha Bonato.