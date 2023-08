Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse nesta segunda-feira, 7, que a sanção do governador Ratinho Júnior (PSD) ao novo salário mínimo do Paraná, além de uma política consolidada, significa um avanço na distribuição de renda do país e um exemplo para outros estados. “Somos a quarta economia do país, mas temos o maior salário mínimo. Em São Paulo, a maior economia, o salário mínimo é de R$ 1.550,00, enquanto que no Paraná varia em quatro faixas de R$ 1.749,02 a R$ 2.017,02”, disse.

O piso paranaense, na maior faixa, chega a 52% superior ao mínimo nacional e 30% ao mínimo regional de São Paulo. O salário mínimo nacional é de R$ 1.320,00 adotados pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul são os estados que adotam o piso regional. Em Santa Catarina, os valores variam de R$ 1.468 a R$ 1.740 e no Rio Grande do Sul, em cinco faixas, variam entre R$ 1.573,89.e R$ 1.994,56. No Rio de Janeiro, o piso regional não é reajustado desde 2019.

Pacto pelo emprego

Tenho certeza que o trabalhador precisa aumentar sua renda que hoje no Paraná, segundo o IBGE, está na média de R$ 3.290,00, mas temos que alcançar o valor ideal estimado pelo Dieese que é de R$ 6.528,93. E para chegar a este valor, temos que fortalecer a economia, diminuindo a desigualdade com a qualificação e a distribuição de renda aos paranaenses. Essa é a nossa meta”, disse Romanelli.

Do piso regional paranaense, na primeira faixa, dos trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, o salário aumenta de R$ 1.731,02 para R$ 1.749,02. Os valores para os demais grupos são de R$ 1.816,60 (setor de serviços administrativos, serviços gerais, reparação, manutenção, vendedores do comércio em lojas e mercados, e trabalhadores domésticos), R$ 1.877,19 (empregados na produção de bens e serviços industriais) e R$ 2.017,02 (técnicos de nível médio).

O deputado destaca ainda a articulação do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, composto por representantes dos trabalhadores, dos empresários e do governo estadual, que pactuam os valores com base no INPC e no reajuste do piso nacional.

Em 2011, levamos essa proposta no âmbito do Conselho Estadual do Trabalho que estabeleceu-se no Paraná um pacto a favor do emprego e renda, pois passamos a garantir um piso sempre superior a 30% do salário mínimo nacional e uma política permanente de valorização na renda do trabalhador”, lembrou Romanelli, que comandou a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Economia Solidária entre 2011 e 2014.