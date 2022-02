Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O polêmico vídeo que viralizou nas redes sociais, que mostra o presidente Jair Bolsonaro comendo frango com farofa (veja abaixo) no Distrito Federal (DF), foi comentado pelo próprio personagem principal desta história, nesta terça-feira (1º). A resposta veio dois dias após a exclusão das imagens feitas pelo ministro Fábio Faria, durante um evento no Palácio do Planalto.

Bolsonaro afirmou que “não busca ser povão” e que “sempre foi assim”.

“Eu procuro dar o exemplo. Sei que não sou exemplo para um ‘montão de coisas’. Comendo farofa e galinha, lá, outro dia, dei um arroto que… lamento. Sou ser humano. Se não é buscar ser… povão… sempre fui assim. Busca dar exemplo”, disse.

A polêmica surgiu depois da reportagem do jornal O Globo apontando que o presidente gastou quase R$ 30 milhões no cartão coorporativa até dezembro de 2021. Muitos interpretaram o caso do ‘frango com farofa em uma barraca de Brasília’ como uma péssima tentativa de mostrar o presidente como ‘figura do povo’.

Além o ministro das Comunicações, os filhos de Bolsonaro compartilharam as imagens nas redes sociais. No entanto, diante da repercussão negativa do caso, Faria excluiu o vídeo de seu perfil no Twitter, na última segunda-feira (31).

