O vereador de Jacarezinho Dorival de Souza, o Val, esteve na manhã desta segunda-feira, 22, na unidade do HEMEPAR em Jacarezinho para acompanhar a abertura da Semana do Doador que está sendo realizada.

Para a Chefe da Unidade do HEMEPAR Márcia Scarpelini os municípios estão auxiliando na captação de doadores. “Quero agradecer a cada um que doa um bem tão precioso e insubstituível para salvar vida”, explica.

Para o vereador Dorival de Souza, o Val, é muito importante as pessoas terem a consciência da importância da doação. “É um gesto de amor. Ele é insubstituível e está ajudando o próximo”, enfatiza Val.

O Diretor da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento destacou sobre a importância do apoio dos municípios para doadores de sangue. “É primordial que todos possam auxiliar para que possamos estar sempre com um estoque bom para esse atendimento de extrema importância”, explica Marcelo Nascimento.