Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve, nesta quinta-feira (26), em Jacarezinho, com o prefeito Marcelo Palhares e a vereadora Luciane Alves. Na prefeitura, eles receberam os representantes da Ong Bicharedo. A prefeitura doou o terreno para a entidade construir um canil e o deputado assumiu o compromisso de conseguir recursos para a obra.

“Eu não podia ficar de fora dessa: tenho diversos projetos nesta área e também sou autor da lei Julho Dourado, mês de reflexão sobre a saúde animal e contra o abandono. A vereadora Luciane me passou mais essa demanda e estou aqui para ajudar! A pedido da vereadora, consegui recursos no valor de R$ 50 mil para a castração de animais de rua da cidade. Estamos trabalhando juntos nessa área também! Procuro dar o apoio necessário para quem atua nessa causa, assim como eu, que trabalho no sentido de garantir mais atenção e proteção aos animais. A Ong Bicharedo realiza um serviço fantástico com animais de situação de rua e merece nossa atenção”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

Também estavam presentes o secretário municipal do Meio Ambiente, Carlos Lopes, o secretário municipal de Saúde, João Lucas Thabet Venturini, o diretor do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), Tony Palhares, o assessor do Cisnorpi, Ismael de Carvalho, e outros convidados.

Na oportunidade, o deputado recebeu ofícios do vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Aeroporto, Anderson Lopes, e da vereadora Luciane Alves solicitando recursos, através de emenda parlamentar, para asfaltar as ruas Paulo Rodrigues e São Sebastião e para a construção de um parquinho e uma cancha de bocha.