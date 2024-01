As praias do Litoral receberam cerca de 1 milhão de pessoas na virada de 2023 e 2024, segundo estimativas de público da Polícia Militar do Paraná divulgadas nesta segunda-feira (1).

Aproximadamente 550 mil de pessoas acompanharam a queima de fogos em Guaratuba, 250 mil em Matinhos e 200 mil em Pontal do Paraná. A prainha de água doce de Porto Rico, na Costa Noroeste, recebeu aproximadamente 30 mil turistas na virada do ano.

Com o apoio do Governo do Estado, as prefeituras prepararam uma programação cultural e show pirotécnico para o Réveillon, que teve fogos normais e fogos de menor ou nenhum barulho para evitar problemas com animais de estimação, crianças e pessoas com autismo. As queimas de fogos aconteceram em cinco pontos de Matinho, localizados nos espigões da nova orla da cidades, seis em Pontal do Paraná e dois em Guaratuba, além das cidades de Paranaguá, Guaraqueçaba e Antonina.

A programação faz parte do Verão Maior Paraná e traz uma série de serviços, shows e atividades de lazer para os veranistas que passam a temporada no Litoral e na Costa Noroeste. Com 27 shows nacionais programados, além de uma série de outras ações, a temporada 2023/2024 do Verão Maior promete ser a maior da história e espera receber 4 milhões de turistas no período de veraneio. A programação completa pode ser acessada no site www.verao.pr.gov.br.

Uma das atrações envolve as ações esportivas nos oito postos fixos em Guaratuba, Shangrilá, Ipanema, Praia de Leste, Matinhos e Caiobá (no Litoral) e em Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, além dos postos itinerantes que passarão por Guaraqueçaba, Ilha do Mel, Morretes, Antonina e Paranaguá. A abertura oficial foi no dia 28 de dezembro e as atividades vão até fevereiro.

REFORÇO – A Polícia Militar reforçou o policiamento em todas as cidades do Litoral durante o Verão Maior Paraná, com atenção especial na virada do ano. Foram destacadas equipes a pé, motorizadas, a cavalo e ainda com Plataforma de Observação Elevada que monitorou o fluxo de turistas na cidade de Guaratuba.

Segundo comunicado da PM, equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móveis) contiveram uma briga na Praia de Leste na madrugada do dia 1, mas não houve presos ou feridos. Já um acidente de trânsito em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual de Coroados, em Guaratuba, resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de um veículo, armas de fogo e munições.

TRÂNSITO – A corporação estima picos de movimento nas rodovias no retorno das praias, com trânsito intenso principalmente entre as 14h e às 20h dos dias 1, 2 e 3 de janeiro.

A recomendação para os motoristas é que tenham paciência, saiam preparados para uma viagem mais longa do que o comum, com água e alimentos no veículo. Também é importante não consumir bebida alcoólica, drogas ou algo que influencie na capacidade psicomotora. Em casos de emergência, é só ligar para os números 190 (PMPR), 198 (PRE) e 191 (PRF).