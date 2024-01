Nesta segunda-feira (1º), o Corpo de Bombeiros divulgou um balanço sobre as ocorrências atendidas no litoral do Paraná, entre os dias 29 e 31 de dezembro. No total, três pessoas morreram.

Foram feitos 176 salvamentos, sendo 163 resgates. Dos 13 afogamentos, cinco foram registrados em Pontal do Paraná, quatro em Guaratuba, três em Matinhos e um em Morretes.

Os bombeiros também atenderam 508 incidentes com água-viva e localizaram 122 crianças que se perderam.