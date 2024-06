Os policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária flagraram 10.301 motoristas com alguma irregularidade em radares móveis ao longo da Operação Corpus Christi, realizada em todo o Estado. Isso representa um aumento de 128% em relação ao mesmo feriado do ano passado (4.519 imagens).

De quarta-feira a domingo foram intensificadas as fiscalizações de trânsito, com especial atenção ao combate ao excesso de velocidade e ao consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. Houve um aumento de 52% no número de testes etilométricos realizados, de 1.312 no mesmo feriado do ano anterior para 1.997 em 2024. Destes condutores que realizaram o teste, 35 foram notificados por conduzir o veículo sob a influência de álcool e nove foram presos conforme prevê o Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O balanço operacional também aponta um aumento de sinistros, de 88 para 89, mas uma redução de óbitos, de 12 para 6, redução de 50% em comparação ao feriado prolongado do ano de 2023. Ainda foram apreendidos 511 quilos de entorpecentes, mais de 10 mil maços de cigarros, além de outros produtos de contrabando e descaminho.

Além do Batalhão, equipes especializadas, como o Canil e a Rotam, atuaram de maneira estratégica na Operação Corpus Christi, apoiando as atividades de fiscalização e reforçando a presença policial nas rodovias.