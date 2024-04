Um homem foi baleado na madrugada de sábado (27), na rua Cabo Luis Otávio, no bairro Aeroporto, em Jacarezinho. A vítima, que não teve sua identidade revelada, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom por volta das 4h para prestar apoio ao Samu na ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida e não apresentava risco de vida.

O homem foi atingido por um disparo de arma de fogo na região esquerda da cabeça, com ferimento superficial e sem projétil alojado. As causas do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.