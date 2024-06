O cenário permanece de total abandono. Interditado há meses, o Colégio Cívico-Militar Edith de Souza Prado de Oliveira, em Santo Antônio da Platina, além de enfrentar as adversas condições de estrutura que o levaram ao fechamento, agora também sofre com furtos e vandalismo. Esta semana, populares flagraram um homem furtando a fiação elétrica do imóvel e, pouco tempo depois, até o encanamento do cavalete de água na calçada foi levado.

Após o fechamento do prédio e a realocação de 536 alunos para o antigo Colégio Dr. Ubaldino do Amaral, os problemas se agravaram. A escola sofreu sucessivas invasões, com furtos de fios e outros itens, além de vandalismo em portas, janelas e na mobília restante. Diante do cenário atual, pessoas ligadas ao colégio mostram grande preocupação com o futuro do estabelecimento de ensino. A direção do Colégio Edith tem sido questionada sobre o cenário de abandono no antigo imóvel, porém, a segurança e manutenção são de responsabilidade do Governo do Estado do Paraná.

A comunidade escolar do Colégio Cívico-Militar Edith de Souza Prado de Oliveira e moradores vizinhos ao prédio do estabelecimento cobram medidas urgentes de segurança e preservação do patrimônio público.