A 17ª Campanha do Agasalho já começou e segue até 29 de agosto!

Com o lema “Onde há calor, há mais vida”, a iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR em parceria com a RPC mobiliza todo o Paraná em prol da solidariedade.

A proposta é simples e poderosa: transformar roupas, calçados e cobertores em conforto para quem mais precisa neste inverno.

As doações podem ser feitas nas unidades do Sesc e Senac.

Em 2024, mais de 1,4 milhão de itens foram arrecadados e cerca de 199.141 mil pessoas foram beneficiadas. Neste ano, a expectativa é superar esses números.

Participe e doe. Compartilhe calor!