A cidade de Jacarezinho está em festa com o início da 18ª Feira Internacional do Café (FICAFÉ) e a 3ª Feira de Sabores do Norte Pioneiro, que começaram nesta terça-feira (29) e vão até quinta-feira (31) no Centro de Eventos de Jacarezinho. O evento promete atrair amantes do café e da gastronomia regional, oferecendo um ambiente repleto de aromas e sabores únicos.

Com entrada gratuita, a feira é uma oportunidade imperdível para conhecer as últimas novidades do setor cafeeiro e degustar produtos típicos da região. Além disso, os visitantes poderão participar de palestras, workshops e demonstrações que abordarão desde técnicas de cultivo até as mais recentes tendências de mercado.

As inscrições para as atividades estão disponíveis no site oficial da Ficafé. Não perca a chance de vivenciar essa experiência única e celebrar a cultura do café e da gastronomia do Norte Pioneiro!