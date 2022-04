Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cinco novas viaturas vão integrar as operações que o 18º Batalhão de Polícia Militar desenvolve nos municípios de sua área de jurisdição. A apresentação dos novos veículos aconteceu na manhã desta quinta-feira (28) na sede do órgão, em Cornélio Procópio, e contou com a presença do prefeito Amin Hannouche e dos deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e Evandro Araújo (PSD). Uma das viaturas servirá às ações da sede da corporação.

Os veículos, marca Chevrolet, modelo S10 4×4, serão utilizados nas operações da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móveis). “São veículos que certamente serão muito úteis por aqui para que possamos ter um veículos a mais e, eventualmente, na hora da necessidade, poder empregar uma tropa a mais e oferecer um suporte à segurança pública em toda nossa área”, destacou o comandante do BPM, major Jeferson Busnello, ao receber a viatura que ficará no quartel.

“É, na verdade, uma ampliação no número de viaturas que vão servir muito bem ao nosso 18º Batalhão. Foi uma luta, como na prefeitura, onde os recursos nunca são suficientes para fazer tudo o que se deseja. Por outro lado, temos o prazer enorme quando o governo reconhece a importância do nosso batalhão no contexto do estado e permite que o município e a região sejam premiados com novas viaturas”, destacou o prefeito Amin Hannouche em sua fala durante a solenidade.

O deputado Romanelli também destacou a importância dos novos veículos para o trabalho da PM. “São veículos que vêm para fortalecer a ação de todos os policiais no trabalho que realizam”, destacou o deputado. O desafio agora, segundo ele, é a construção no município de um novo quartel para atender às operações do batalhão da PM. “Já estamos nas tratativas com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para conseguir a construção dessa nova sede do BPM”, finalizou.