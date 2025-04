Em comemoração ao dia 19 de abril – Dia da Policial Feminina – o 18º Batalhão promoveu uma palestra especial com o tema “Empatia e atendimento à violência doméstica: Desafios da PMPR no enfrentamento do feminicídio”.

A palestra foi ministrada pela equipe da Patrulha Maria da Penha e teve como público as policiais femininas do batalhão, que puderam refletir e aprofundar seus conhecimentos sobre o atendimento às vítimas de violência doméstica.

O evento reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná com a valorização da mulher policial e o combate à violência de gênero, por meio da qualificação constante e do acolhimento.