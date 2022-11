Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A 19ª Regional de Saúde com sede em Jacarezinho recentemente realizou uma parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) para a qualificação de cuidados materno infantil.

O chefe da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento destacou a importância da parceria para o fortalecimento e melhora na área de atendimento de gestantes e recém nascidos.

“A UENP produziu um material bem bacana que iremos distribuir para nossos municipios, para o Hospital Regional do Norte Pioneiro, Cisnorpi. É um material que pode ser apresentado ali na sala de espera. É um material que trata principalmente da questão da amamentação, do cuidado com o recém nascido”, frisou Marcelo.