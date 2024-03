A manhã de sábado (23) foi marcada pela união de cavaleiros, amantes da natureza e do meio ambiente na 1ª Cavalgada Ecológica Circuito das Águas, em Ribeirão Claro. O evento, idealizado para promover a integração entre o homem e o meio ambiente, proporcionou aos participantes um percurso de 13 quilômetros repleto de belezas naturais e momentos de contemplação.

Com início na Tulha Preta, a cavalgada contou com a ilustre presença do prefeito João Carlos Bonato, da vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, e da dedicada equipe da Associação Rural de Ribeirão Claro, organizadora do evento. A jornada foi narrada pelo locutor Fernando Barretos, que animou e guiou os participantes durante todo o trajeto.

A chegada, no Rancho Encontro das Águas, foi marcada por um delicioso almoço e pela calorosa receptividade dos organizadores. A Secretaria de Saúde também marcou presença, realizando aferição de pressão e orientando os participantes como parte da Operação Verão Maior Paraná.

A 1ª Cavalgada Ecológica Circuito das Águas foi sucesso, demonstrando a importância da preservação ambiental e da união entre a comunidade.