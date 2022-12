Escutar esta notícia Escutar esta notícia

1º FUTEBOL BENEFICENTE JACAREZINHO

Amigos do Vinição VS Amigos do Vitão

Não percam!

🗓️ – 27/12

🕐 – 19H

📍 – AABB JACAREZINHO

ENTRADA : 1KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

🚫 ENTRADA DE BEBIDAS

📍 BAR NO LOCAL