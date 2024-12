Nesta sexta-feira (29 de novembro), o 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM) marcou presença na Reunião da Regional da Casa Civil do Norte do Estado e AMUNORPI, realizada na cidade de Joaquim Távora-PR. O encontro teve como principal objetivo a apresentação dos novos prefeitos eleitos, além de discutir diversos assuntos de interesse dos municípios do Norte Pioneiro do Paraná.

Durante a reunião, o 2° BPM desempenhou um papel significativo ao apresentar projetos de segurança pública e integração municipal. O Comandante do 2° BPM, Major Márcio Jaquetti, conduziu uma palestra onde destacou dois projetos importantes: o Projeto Olho Vivo e o Projeto Protetor.

O Projeto Olho Vivo visa criar e fortalecer uma rede de proteção por meio de videomonitoramento nas cidades e rodovias dos municípios que compõem a AMUNORPI. Este projeto prevê o cadastro, através de um Termo de Adesão, de cada município que possua ou pretenda contratar serviços de videomonitoramento. A Polícia Militar, por meio deste contrato, seria responsável pelo controle e monitoramento, utilizando equipamentos e tecnologia fornecidos pelo Governo do Estado, através da SESP e da própria Polícia Militar.

Já o Projeto Protetor, um convênio entre o Estado e o Governo Federal, consiste na instalação de uma base com a participação das forças de segurança estaduais e federais, atuando na região do Norte Pioneiro.

Esses projetos prometem trazer resultados positivos para a segurança no Norte Pioneiro, fortalecendo a parceria e integração entre a Polícia Militar do Paraná e os municípios, em benefício da sociedade.

A reunião contou com a presença de todos os prefeitos atuais e eleitos no último pleito eleitoral, além de diversas autoridades, como os Deputados Estaduais Romanelli, Cobra Repórter e Mauro Moraes, o Deputado Federal e Secretário da Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, e o representante da Secretaria de Fomento do Paraná, Sr. Mounir Chaowiche. Também estiveram presentes chefes e diretores de órgãos estaduais, o Comando Regional e Local do Corpo de Bombeiros, o Delegado da Polícia Civil e dezenas de representantes da sociedade organizada.

“A integração das forças de segurança do Estado e dos municípios é a única forma de promovermos uma maior malha de segurança para a população do Norte Pioneiro, com resultados expressivos que certamente vão melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. É a Polícia Militar do Paraná fazendo a diferença e trazendo tranquilidade para todos,” afirmou o Major Márcio Jaquetti.