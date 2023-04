Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta sábado 22 de abril aconteceu a 24ª Edição da Cavalgada Ecológica, com comitivas de toda a região indo até o Patrimônio Três Corações. De Jacarezinho as Comitivas; Os Brahmitas, Os Cabyceira’s e Pialo da Saudade percorrendo os Bairros Monjolinho, Três Passagens e Santa Cruz com parada para descanso dos animais e almoço na Beira do Rio Ribeirão do Meio percorrendo cerca de 36km de trajeto por estradas rurais.