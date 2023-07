Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Organizada nos mínimos detalhes pela Associação Rural de Ribeirão Claro e Prefeitura Municipal, a 25ª edição da Expo Feira do Café, Indústria, Comércio e Pecuária (Fescafé), realizada entre os dias 6 e 9 de julho, foi um verdadeiro sucesso. O público expressivo do Norte Pioneiro do Paraná, Sul de São Paulo e outras regiões foi imprescindível para garantir a linda festa.

Com estrutura de ponta e repagina desde a 24ª edição, a Fescafé hoje tem a praça de alimentação mais valorizada, comercializou 100% dos camarotes que ajudaram no custeio da festa, e além disso, teve movimentação financeira acima de R$ 4 milhões em negócios, contribuindo no incremento da economia local.

A festa contou com dezenas de expositores e gerou centenas de empregos temporários durante a realização do evento.

O Centro de Eventos Barão Victor Von Rainer Harbach se transformou num belíssimo espaço com recinto 100% coberto, stands e food trucks com produtos de alta qualidade, além de atrações para todas as idades.

Com entrada franca, a Expo Feira foi marcada pela ampla programação que incluiu shows com artistas renomados, exposição de animais da Fazenda Nelore Beka, rodeio profissional em touros, parque de diversões, ampla praça de alimentação, prova dos três tambores, leilão de gado geral, eventos técnicos, cavalgada e diversas outras atividades.

A festa foi marcada pela forte presença da Polícia Militar/Rotam que garantiu junto ao Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Polícia Civil móvel a segurança dos visitantes.

A Comissão Organizadora, representada por Thiago Chammas, o Poder Executivo, representado pelo prefeito João Carlos Bonato e pela vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini e o Poder Legislativo, agradecem a participação de cada um, ressaltando que a festa foi preparada com muito carinho para que cada visitante se sentisse especial, acolhido e único.

“O público mais uma vez confiou no nosso trabalho e compareceu em massa. Apesar de as condições climáticas não terem sido tão favoráveis em alguns momentos, a cobertura do recinto foi essencial, e a festa supriu nossas expectativas. Agradecemos a todos pela parceria, confiança e dedicação. Estava tudo muito bem organizado. Agradecemos a cada pessoa que esteve envolvida na organização”, disse o prefeito Bonato.

Confira todas as imagens oficiais da festa no perfil do Instagram @fescafeoficial.