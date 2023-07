Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com grande participação de público, comitivas, cavaleiros e amazonas, a tradicional cavalgada de Ribeirão Claro, realizada no último domingo (09), foi mais uma vez sucesso garantido.

Apesar do clima não ter sido colaborativo na abertura da cavalgada, o tropeirismo ribeirão-clarense foi mais forte e representou a manifestação cultural.

O evento encerrou a 25ª edição da Expo Feira do Café, Indústria, Comércio e Pecuária.

A concentração ocorreu no Distrito Industrial, e o desfile percorreu a região central da cidade, finalizando o trajeto na pista de laço do Centro de Eventos Barão Victor Von Rainer Harbach, onde foram servidas aproximadamente 2 mil refeições para o público em geral.

A Associação Rural de Ribeirão Claro e a Prefeitura Municipal agradecem a participação do público em massa, do apoio da Polícia Militar, colaboradores, comissão organizadora e todos os envolvidos na realização dessa grandiosa festa.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini destacam que a cavalgada é uma tradição no Município e acolher as pessoas no Centro de Eventos ao final do desfile é muito gratificante, pois proporciona um momento de confraternização e intercâmbio cultural entre os participantes.

“Só temos a agradecer a Deus por tudo isso. Foi uma festa linda, a verdadeira festa da amizade e da união, onde reuniu pessoas do bem, preservando a tradição de Ribeirão Claro. O público se divertiu muito e movimentou o último dia da 25ª edição da festa”, disse o prefeito.