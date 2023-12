A 2ª Companhia de Polícia Rodoviária, responsável pela malha viária estadual no norte do Paraná, registrou uma significativa redução nos índices de acidentes durante a Operação Natal 2023. No período compreendido entre as 8h do dia 22 e as 8h do dia 26 de dezembro, foram registrados apenas seis sinistros, representando uma expressiva diminuição de 72% em comparação com o ano anterior, que contabilizou 21 acidentes.

A diminuição das ocorrências impactou diretamente no número de feridos, com uma queda de 43%, passando de 43 para 13. No entanto, infelizmente, um óbito foi registrado durante o feriado, em comparação aos quatro ocorridos em 2022.

A análise dos dados revela que o combate à alcoolemia ao volante é um dos principais fatores responsáveis por essa redução. Em 2022, três motoristas foram identificados dirigindo sob influência de álcool, enquanto, durante a Operação Natal de 2023, um total de 12 condutores foram flagrados pelo bafômetro ou se recusaram a realizar o teste, representando um aumento de 400%.

O controle do excesso de velocidade também desempenhou um papel crucial na promoção da segurança viária, com o registro de 1.456 veículos transitando acima da velocidade permitida, principalmente em locais propícios a acidentes que envolvem alta velocidade.

Além das ações voltadas para a segurança no trânsito, a 2 ª Companhia atuou no combate ao crime durante a Operação Natal 2023, resultando na prisão de uma pessoa que transportava 1 kg de crack em seu veículo.

Balanço operacional em todo o estado

Durante a Operação Natal 2023, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou as fiscalizações em todo o estado, concentrando-se especialmente no combate ao excesso de velocidade e ao consumo de álcool associado à condução de veículos.

Os resultados da operação incluem 6.341 imagens de radar com veículos em excesso de velocidade, 3.292 veículos abordados e 2.625 autos de infração relacionados a diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Dentre esses, 53 autos foram lavrados por embriaguez ao volante, com 8 desses resultando em prisões, representando um aumento de 51% nas notificações de embriaguez em comparação ao ano anterior.

Destacam-se casos como um veículo flagrado a 186 km/h em uma via com limite de 80 km/h. Em Almirante Tamandaré, na PR-418, Contorno Norte, 130 veículos foram flagrados em excesso de velocidade em apenas 1h30 de operação. Em Marmeleiro, na PRC-280, em 2h30 de operação radar, 481 veículos foram pegos em velocidade excessiva, em uma via com limite legal de 80 km/h.

Como resultado dessas medidas, houve uma redução significativa de 36% nos sinistros em comparação a 2022, passando de 84 para 54 registros. Os números de óbitos e feridos também diminuíram em 83% e 15%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado, evidenciando a eficácia das ações preventivas realizadas durante a Operação Natal 2023.