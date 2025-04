O 2º Batalhão da Polícia Militar concluiu, em 28 de abril de 2025, o primeiro ciclo de instruções voltado para a capacitação de sua tropa na atuação preventiva e repressiva em ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres. Com a participação de 115 policiais militares, as instruções contaram com o apoio fundamental do *Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Márcio Jaquetti*, que foi um dos pilares para viabilizar e promover o treinamento de forma efetiva, de acordo com das Diretrizes do Programa Mulher Segura do Paraná.

*Programa Mulher Segura do Paraná: Proteção e Combate à Violência*:

O Programa Mulher Segura do Paraná é uma iniciativa do governo estadual para combater a violência contra a mulher e reduzir os casos de feminicídio. Ele atua em diversas frentes, incluindo a capacitação de agentes públicos, a conscientização da população e o monitoramento de agressores e vítimas.

O programa também conta com a Patrulha Maria da Penha, que acompanha mulheres vítimas de violência doméstica, garantindo segurança e apoio. Além disso, há palestras educativas e a instalação de salas especializadas nas delegacias para atendimento às mulheres.

Desde sua implementação, o programa já resultou em uma redução significativa nos casos de feminicídio nas cidades atendidas. Em 2025, ele foi expandido para todos os municípios do Paraná, reforçando o compromisso do estado com a proteção das mulheres.

*A padronização como estratégia para eficiência*:

O objetivo das instruções foi estabelecer orientações claras e padronizadas para ações de enfrentamento, buscando maior eficiência, eficácia e efetividade no atendimento às vítimas. A iniciativa visa otimizar os indicadores analisados, fortalecer os protocolos de primeira e segunda intervenção, e contribuir para a redução da reincidência e do feminicídio, além de melhorar a qualidade de vida da população do estado,

*Entre as metas gerais das instruções estão:*

• Atuar de forma ativa no rompimento do Ciclo da Violência Doméstica, oferecer prevenção qualificada, nortear as mulheres para que não sejam vítimas de crimes mais graves e auxiliar na conscientização da comunidade a respeito da temática.

• Intensificação de visitas preventivas pós-delito com base nos boletins de ocorrência e denúncias do disque-denúncia 181.

• Fiscalização mais rigorosa das medidas protetivas de urgência, especialmente em cidades sem Patrulhas Maria da Penha.

• Atendimento humanizado, evitando revitimização, com atenção especial a casos de estupro e violência contra crianças e adolescentes.

• Fomento à discussão sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando denúncias e o uso do Disque-Denúncia 181.

• Promoção de integração com órgãos públicos e membros da rede de atendimento nos 399 municípios do Paraná.

*PROJETO AMPARA*

*A importância do projeto Ampara*

Dentre os serviços que fortalecem o enfrentamento à violência contra a mulher, destaca-se o Ampara. Exclusivamente voltado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, o projeto é realizado pela Coordenadoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEDEM). O Ampara oferece atendimento remoto e humanizado com sigilo e segurança, permitindo a solicitação de medidas protetivas de urgência e acompanhamento de processos relacionados ao Direito de Família.

_*A inovação do serviço está na acessibilidade: mulheres não precisam ir até uma delegacia ou registrar boletim de ocorrência para acesso. Além do atendimento telefônico, o projeto oferece um site exclusivo com cartilhas educativas e ferramentas para denúncias. A iniciativa reforça o compromisso da Defensoria Pública do Estado do Paraná com a proteção dos direitos das mulheres.*_

*Para mais informações sobre o projeto Ampara, acesse: https://ampara.defensoriapublica.pr.def.br/*

Essa capacitação reflete o esforço conjunto das forças de segurança e dos órgãos de apoio para enfrentar de maneira eficiente a violência doméstica e garantir proteção às mulheres paranaenses.