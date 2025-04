Na manhã de quarta-feira (16), o 2º Batalhão da Polícia Militar do Paraná promoveu uma solenidade cívica em homenagem ao Dia de Tiradentes. O evento, realizado em Jacarezinho/PR, reuniu autoridades civis e militares para celebrar a memória do mártir da Inconfidência Mineira e refletir sobre os ideais de liberdade, justiça e compromisso com a sociedade.

Homenagem ao patrono das Polícias Militares

A cerimônia foi conduzida pelo Major Márcio Jaquetti, Comandante Interino do 2º BPM, e contou com a presença do Capitão Angelino, do Corpo de Bombeiros, além de convidados especiais. Em seu discurso, o Major destacou o legado de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, como símbolo de bravura, resistência e engajamento social.

Valores históricos que inspiram o presente

Durante o evento, o Major Jaquetti reforçou que os valores de coragem e justiça promovidos por Tiradentes ainda orientam a atuação das corporações militares. “É fundamental lembrar que nossa missão vai além da segurança — ela inclui a promoção da cidadania e da dignidade humana”, afirmou.

Ordem do dia e mensagem do Comando-Geral

A cerimônia incluiu a leitura da Ordem do Dia assinada pelo Comandante-Geral da PMPR, Coronel QOPM Jefferson Silva. No texto, o Coronel enalteceu a trajetória de Tiradentes, ressaltando sua luta contra a opressão e sua dedicação à liberdade. A mensagem reiterou o compromisso da PMPR com a defesa dos direitos e da democracia.

O significado do 21 de Abril para o Brasil

Celebrado nacionalmente como feriado desde 1890, o Dia de Tiradentes lembra a execução do líder da Inconfidência Mineira em 1792, e marca a luta pela independência brasileira. Tiradentes, de origem humilde, se tornou um ícone da resistência e símbolo da busca por um país mais justo.