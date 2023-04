Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com bases em diligências que apontaram indícios contundentes sobre indivíduos praticando tráfico de drogas, portando armas de fogo, entre outros delitos na cidade de Cambará/PR, o Poder Judiciário desta Comarca expediu mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos na manhã de hoje (13/04/2023).

Por volta das 06h30min, equipes ROTAM, ROCAM, Equipe de Operação com Cães e Agência de Inteligência se dirigiram para uma determinada residência, localizada na Rua da Liberdade, Bairro Rotary, com objetivo de cumprir a ordem judicial.

No local, as equipes realizaram o cerco e adentrarem a casa, momento em que se depararam com suspeito num colchão na sala, _*empunhando uma arma de fogo.*_

Imediatamente os policiais iniciaram a verbalização para que ele soltasse a arma, todavia, o _*indivíduo não obedeceu e apontou a arma em direção às equipes*_, dizendo, inclusive, que não se entregaria, momento em que os policiais realizaram os disparos para neutralizar a iminente ameaça, vindo a alvejar o suspeito.

De imediato foi _*acionado o SAMU, que no local realizou os procedimentos pré-hospitalares para socorro ao indivíduo*_, entretanto, ele acabou entrando em óbito no local. A Polícia Científica também foi acionada, a qual realizou a perícia em todo ambiente.

A arma que o indivíduo estava empunhando, um _*revólver calibre.38, com numeração suprimida, carregado com 05 cartuchos intactos*_, também foi apreendido.

Logo após a liberação da perícia, os policiais realizaram buscas pela casa do indivíduo, vindo a encontrar _*cocaína, maconha, dinheiro, entre outros objetos utilizados pelo tráfico de drogas*_, que estavam escondidos debaixo do sofá da sala.

O indivíduo, 28 anos, era amplamente conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com a criminalidade, com diversas passagens criminais e inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Ainda em Cambará, foi cumprido outro mandado judicial de busca e apreensão numa residência localizada na Rua São Jorge, Bairro São José I, onde _*01 indivíduo (35 anos) foi preso e apreendidos 29 pinos (vazios) utilizados para acondicionar cocaína, 01 porção de cocaína, maconha, celulares e dinheiro.*