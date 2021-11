Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aconteceu na manhã hoje, 29/11/2021, no Salão Nobre do SENAC de Jacarezinho, as atividades refente ao Novembro Azul, realizadas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar.

O evento contou a presença do Subcomandante do 2º BPM, *Major Márcio Jaquetti*, do comandante da 1ª Companhia, *Capitão Anderson Cristo Piske*, policiais militares de Jacarezinho e profissionais de saúde.

Abrilhantaram os trabalhos, as palestras realizadas pelo _*Médico Urologista, Dr. Thiago Suzuki e o Psicólogo, Dr. José Francisco Silva*_, com temas voltados à saúde masculina, sobretudo a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, exames disponíveis, bem como, temas relacionados à saúde mental dos policiais.

Ainda, durante o evento, foram disponibilizados o agendamento do exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) aos participantes, oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho.

Ao final, o Capitão Piske realizou a entrega do certificado de gratidão aos palestrantes, os quais, gentilmente e de forma gratuita, cederam seu tempo e compartilharam seus conhecimentos aos integrantes da Corporação.

_*Sobre o Novembro Azul*_

Novembro Azul, o mês de conscientização para a saúde masculina. Uma campanha que reafirma a importância de focar a atenção nos tumores urológicos.

O assunto não se resume ao câncer de próstata, embora ele seja o primeiro mais comum para os homens (exceto câncer de pele não melanoma), com previsão, segundo o INCA, de 65.840 novos casos para 2021, algo que representa 29,2% da população masculina brasileira.

Novembro Azul também tem como premissa o cuidado com os tumores de bexiga, o oitavo mais comum para os homens, com estimativa de 7.590 novos casos neste ano.

E, claro, as pautas do mês também giram em torno de tumores de pênis, rim e testículos.

Fonte: https://www.accamargo.org.br/