Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aconteceu durante este último final de semana, durante as festividades de Natal, várias ações no sentido de fortalecer os laços de amizade e compromisso da Polícia Militar do Paraná com a comunidade do Norte Pioneiro.

As atividades foram desde apoios em carreatas de Papai Noel até a distribuição de brinquedos e Cestas de Natal às crianças.

O comandante do 2º BPM, *Major Emerson Castelo Branco Oliveira*, prestou todo apoio necessário para que estas confraternizações acontecessem, enaltecendo o empenho dos policiais militares, que de forma voluntária e imbuídos do espírito natalino, participaram efetivamente das atividades.