Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aconteceu nesta sexta-feira, na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar, a entrega de quatro novas viaturas, que serão empregadas no policiamento das cidades de Ribeirão Claro, Joaquim Távora, São José da Boa Vista e Santana do Itararé.

As viaturas, modelo Renault Duster, tratam-se de veículos utilitários, possuindo altura mais elevada do solo, podendo assim transpassar por terrenos irregulares com maior facilidade e eficiência, contando ainda com controle de tração e estabilidade, que auxilia em deslocamentos mais rápidos e seguros.

Tais viaturas serão empregadas para uso das equipes de rádio patrulha, que diuturnamente estão nas ruas atendendo todo tipo de situação que exija o pronto atendimento ao cidadão. Dessa forma, as equipes terão um veículo apropriado para melhor executar o policiamento; somando-se as outras viaturas que já atendem à comunidade do Norte Pioneiro.

Estiverem presentes no evento, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, o prefeito de Ribeirão Claro e a Vice-Prefeita, João Carlos Bonato e Ana Maria Baggio Molini, o prefeito de São José da Boa Vista, José Lázaro Ferraz, o prefeito de Santana do Itararé, José de Jesus Izac e o Vice-Prefeito de Joaquim Távora, Antônio Constante Bagatim.