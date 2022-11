Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O projeto “Futuro Integral” é uma parceria do SESC – Serviço Social do Comércio com a Prefeitura de Jacarezinho e atende em torno de 180 alunos das escolas municipais.

Os alunos participam do projeto no contra turno das aulas regulamentares, desenvolvendo atividades de Raciocínio Lógico, Letramento, Esporte, entre outras, tudo com o objetivo de contribuir para questões escolares e desenvolvimento integral do aluno como pessoa, aumentando, assim, significativamente, as possibilidades para um futuro cada vez melhor a esses jovens.

Na oportunidade, os alunos foram recebidos pelo Aspirante-Oficial PM Giovani da Silva Azevedo. Na sequência conheceram as dependências da Unidade, assistiram apresentações dos Policiais Militares da Equipe de Operações com Cães do 2º BPM e finalizaram o passeio com um delicioso lanche.

O Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Emerson Castelo Branco Oliveira, falou sobre a satisfação de realizar essas atividades: “Esses encontros visam estreitar ainda mais o laços de amizade e comprometimento da Corporação com nossa comunidade, possibilitando demonstrarmos um pouco da profissão policial militar para nossas crianças, evidenciando, desta forma, o nosso maior compromisso que é “Servir e Proteger a Sociedade”.

