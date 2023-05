Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta quarta-feira (17/05), o 2º BPM fez ato alusivo ao Patrono da Polícia Militar do Paraná, Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento.

Nascido em 17 de maio de 1882, no Ceará, desde muito jovem expressava vocação para a carreira militar. Incorporou no Exército aos 15 anos de idade onde permaneceu por 10 anos, alcançando a graduação de 1º Sargento. Em 1907, após ter dado baixa no Exército, ingressou nas fileiras da Corporação, na chamada 1ª Companhia do Regimento de Segurança.

O Comandante-Geral da PMPR, Coronel PM Sérgio Almir Teixeira, afirmou que durante a sua briosa carreira, teve atuação marcante em batalhas históricas deixando o seu legado como um líder sábio, competente e corajoso. É sobre estes mesmos trilhos de garra, coragem e principalmente de entrega que cada integrante da nossa Polícia Militar do Paraná segue a caminhar.

E o comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, em sua fala à tropa, afirmou que a homenagem de hoje se estende aos Policiais Militares que seguem a história deixada por nosso Patrono, honrando a farda que vestem.