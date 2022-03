Escutar esta notícia Escutar esta notícia

*PMPR*

*2º CRPM*

*2º BPM*

*P5*

*Nota para Imprensa nº200/2022*

*2º BPM CONCLUI TREINAMENTO PARA USO DE SUBMETRALHADORA*

No mês de março do corrente ano deu-se por concluído o primeiro ciclo de instruções itinerantes na área do 2º BPM, que teve por finalidade habilitar os policiais da unidade para o uso em armamento portátil, especificamente a Submetralhadora Taurus cal. 9mm.

A partir deste momento, tais policiais estão aptos para operar com o armamento e realizar atividade dentro do ramo de policiamento específico que cada policial exerce. As instruções itinerantes têm como propósito além de manter a continuidade do treinamento aos policiais do 2º BPM, mantê-los em seus próprios locais de lotação, sendo que o instrutor vai até os policiais, poupando-os de grandes deslocamentos, uma vez que o raio atuação do 2º BPM são de mais de 7.664,341 quilômetros quadrados.

O treinamento foi possível graças a colaboração dos clubes e associações de tiro do norte pioneiro, Clube e Escola de Tiro FPS em Santo Antônio da Platina, Associação de Tiro Esportivo do Norte Pioneiro em Siqueira Campos e Clube de Tiro e Caça Caçador em Ibaiti que gentilmente cederam seus espaços para realização das instruções.

Major QOPM Emerson *Castelo Branco* Oliveira,

Comandante Interino do 2º BPM